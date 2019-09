Meerderheid wil geen islamitische scholen meer

Zeven op de tien Nederlanders vinden dat scholen op islamitische grondslag in Nederland niet meer zouden mogen worden opgericht. Volgens 59 procent zouden alle scholen op basis van een religie in Nederland moeten worden afgeschaft. Dat blijkt zondag uit een peiling van Maurice de Hond.

Deze week ontstond ophef over het onderwijs in moskeescholen en islamitische basisscholen. Aanleiding was berichtgeving van Nieuwsuur en NRC, die na eigen onderzoek meldden dat kinderen op 44 islamitische basisscholen in Nederland in de lesmethode ‘Help! Ik word volwassen’ onder meer leren dat Allah homoseksualiteit zou verafschuwen. Op een vijftigtal salafistische moskeescholen zouden kinderen daarnaast leren dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.

Vanwege de ophef legde De Hond deelnemers aan zijn wekelijkse peiling ook stellingen voor over dit onderwerp. Iets meer dan de helft, 54 procent, vindt dat vrijheid van onderwijs zoals in de Grondwet staat een groot goed is in Nederland.

Negen op de tien ondervraagden zijn echter wel van mening dat scholen die verschillen maken tussen mannen en vrouwen en negatief zijn over homo’s niet meer vanuit de overheid moeten worden gefinancierd. In totaal 14 procent vindt dat de Nederlandse staat niets te maken heeft met wat er op zondagsscholen of moskeescholen wordt geleerd.