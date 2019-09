Prijs voor boek over Laura H.

De Hebban Debuutprijs 2019 is zondag in Utrecht toegekend aan Thomas Rueb voor zijn boek Laura H.. Het al eerder bekroonde boek van de journalist gaat over een ‘kalifaatmeisje’ uit Zoetermeer.

De elfkoppige jury prijst Rueb om zijn “indrukwekkende research, zijn onbevangen blik en zijn snelle pen. Laura H. is een indrukwekkend journalistiek boek dat leest als een spannende thriller en op overtuigende wijze inzicht biedt in een complex onderwerp.’’

Hebban is een boekensite en een lezerscommunity van 175.000 leden in Vlaanderen en Nederland. Een lezersjury van meer dan 160 lezers bepaalde mede de shortlist van vijf boeken.

De filmrechten van Laura H. zijn al verkocht en Toneelgroep Oostpool komt volgend jaar met een theaterbewerking.