Studententeam kan fietsrecord niet verbeteren

Het is de Nederlandse studenten van de TU Delft en VU Amsterdam niet meer gelukt om het vrouwelijke wereldsnelheidsrecord fietsen opnieuw te verbreken. Het gezamenlijke Human Power Team deed mee aan het wereldkampioenschap snelfietsen dat deze week werd gehouden in de Amerikaanse staat Nevada.

Maandag verbrak Rosa Bas het record dat negen jaar op naam stond van Barbara Buatois. Met een aerodynamische ligfiets haalde de Utrechtse op een 10 kilometer lange rechte weg door de woestijn een snelheid van 122,12 kilometer per uur.

De Franse Ilona Peltier, studente van de Annecy University Institute of Technology, deed daar een aantal dagen later een schepje bovenop. Met een snelheid van 126,52 kilometer per uur heeft zij nu het wereldrecord op haar naam staan.

Het Human Power Team zegt terug te kijken op een geslaagde week. “Ons doel was om het record van Buatois te verbreken en dat hebben wij gedaan”, vertelt teammanager Britt Krabbenborg. “Het is bizar dat het record na negen jaar meervoudig verbroken wordt. Dit laat zien dat er veel innovatie is binnen deze topsport en daar zijn wij trots op.”