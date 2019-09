‘Tientallen keren aanbod hulp Syriëgangers’

De Verenigde Staten hebben Nederland en andere Europese landen sinds vorig jaar “tientallen keren en op vele niveaus” hulp aangeboden om Syriëgangers en hun familieleden terug te halen. Dat bericht NRC Handelsblad op basis van mails van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra.

Volgens de krant groeit de Amerikaanse ergernis over het standpunt van het Nederlandse kabinet. Dat wil alleen jihadisten of hun familieleden terugnemen die zichzelf melden bij een Nederlandse diplomatieke post zoals een ambassade of consulaat. Ophalen in Syrië is te gevaarlijk, meent het kabinet.

Ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken) en Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) meldden vrijdag aan de Tweede Kamer dat het eind juni een aanbod van de VS heeft afgeslagen om te helpen bij de terugkeer van tien Nederlandse, vrouwelijke Syriëgangers en hun kinderen. De rechtbank in Rotterdam oordeelde eerder dit jaar dat de Nederlandse regering zich moet inspannen om de vrouwen hierheen te krijgen en te berechten.