Atleet Roelf B. langer in voorarrest Hongarije

De twee Nederlanders die in augustus in Hongarije werden opgepakt op verdenking van drugsbezit en -handel, blijven langer achter de tralies. Een van de twee is de atleet Roelf B. De rechtbank in de hoofdstad Boedapest verlengde het voorarrest tot 9 december, zo blijkt uit een beslissing die de rechtbank vrijdag al nam.

Het tweetal werd opgepakt met onder meer bijna 2700 xtc-pillen en een hoeveelheid marihuana. Ze verkochten het spul vanuit hun tent op het muziekfestival Sziget. De politie vond ook in hun auto een grote hoeveelheid drugs. Ze hadden ook prijslijsten gedrukt van de verdovende middelen die ze verkochten.

De rechtbank meldt op de site dat de verdenkingen tegen de twee Nederlanders sinds hun arrestatie zijn toegenomen. Zo zouden de twee speciaal naar Hongarije zijn gekomen om naar het festival te gaan. Ze hadden geen andere verblijfplaats, bekenden om naar toe te gaan of andere verplichtingen in Hongarije, aldus een persverklaring. Het onderzoek is nog niet afgerond.