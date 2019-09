D66: geef iedereen in bijstand recht op hulp

Regeringspartij D66 wil dat iedereen in de bijstand wettelijk recht krijgt op hulp. Gemeenten dreigen door de huidige wet vooral langdurig werklozen uit het oog te verliezen.

Als het aan D66-Kamerlid Rens Raemakers ligt, worden gemeenten verplicht bijstandsgerechtigden veel actiever te ondersteunen. Gemeenten zouden bijstandsontvangers hulp moeten bieden met toegang tot een woning, schuldhulp of taalcursussen.

Maar ook de mogelijke tegenprestatie in de vorm van vrijwilligerswerk, die nu al “prominent in de wet staat”, moet in de praktijk vaker daadwerkelijk worden gevraagd. De tegenprestatie kan gemeenten ook helpen bijstandsgerechtigden “te activeren”.

Met een wetswijziging wil D66 ervoor zorgen dat iedere bijstandsgerechtigde ook recht krijgt op hulp. “We willen dat elke gemeente met de hele bijstandspopulatie aan de slag gaat”, aldus Raemakers.