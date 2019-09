Stichting Dutch Sustainable Fashion Week (DSFW) organiseert voor de zesde keer op rij het grootste landelijke duurzame mode evenement, met terugkerende thema’s als circular fashion, waste reduction en (new textile) innovation. Dit jaar zal de DSFW van 4 t/m 13 oktober 2019 plaatsvinden. Initiatiefnemer Cécile Scheele wil landelijke aandacht vragen voor duurzaamheid in de modebranche.

Na vijf edities zijn de DSFW en het publiek klaar voor de volgende stap. Cécile: “Ik ben al tien jaar bezig om duurzame mode op de kaart te zetten en het toegankelijk te maken voor consumenten. Tot vijf jaar geleden was bijna niemand daarmee bezig. Maar als je nu kijkt, zie je dat consumenten zich realiseren dat wat we aan het doen zijn schade berokkent aan het milieu. We worden ons bewuster van onze manier van leven. Je ziet bijvoorbeeld dat de tweedehands markt enorm aan het groeien is. Dat is een mooi voorbeeld van dat we niet continu iets nieuws willen kopen. Waar tweedehands vroeger als armoedig gezien werd, is dit nu een trend.”

Het klinkt wellicht allemaal nog wat optimistisch, aldus Cécile, want er moet nog veel gebeuren. “Natuurlijk zijn we ook nog prijsgevoelig, kopen we nog steeds te veel, betalen we daar te weinig voor en gooien we te veel weg. Er moet nog een boel veranderen, maar er zit beweging in.”

Deze zesde editie staat wederom in het teken van circulaire mode. Hoe zorgen we ervoor dat we niet steeds kleding produceren van nieuwe materialen en wat kunnen we met oud materiaal doen? “Als je nagaat hoeveel kleding we weggooien en hoe kort we nieuwe kleding gebruiken, dan moet daar iets aan gebeuren. Daar zijn overheden mee bezig en wij ook. Met circulaire mode valt de meeste winst te behalen op het gebied van duurzaamheid in de kleding-industrie.”

“Glamour en duurzaamheid gaan prima samen”

Op de vooravond van de DSFW, donderdag 3 oktober, wordt de week geopend met de spraakmakende debuutcollectie van stylist Tommy Driessen bestaande uit zo’n 40 looks. Driessen is al jaren werkzaam als stylist voor diverse bn’ers. Vorig jaar ontwikkelde Tommy zijn eerste eigen ontwerpen uit zijn jarenlange opgebouwde archief van galajurken waarin hij BN-ers kleedt voor gala evenementen. “Hij had een enorme voorraad gala jurken zonder bestemming. Hij heeft die jurken verknipt en er iets nieuws van gemaakt. Dit is een mooi voorbeeld van circulair denken. Glamour en duurzaamheid gaan prima samen.”

DSFW wordt vaak vergeleken met andere fashion weeks. “We zijn geen fashion week en brengen dus ook geen nieuwe trends op het gebied van mode. Wij laten ontwikkelingen, mogelijkheden en innovaties zien op het gebied van duurzaamheid en maken dit voor iedereen toegankelijk. Deze week gaat over wat jij als individu kan bijdragen op het moment dat je een kledingwinkel binnenloopt. Waar kies je voor? “Door het hele land vinden er programma’s en activiteiten plaats, waarbij het publiek kan zien en ervaren wat duurzame kleding is. Omdat een groot deel van de milieu-impact zit in het gebruik van kleding, besteedt de DSFW naast het laten zien van duurzame mode ook aandacht aan het verantwoord gebruik van kleding, zoals onderhoud, reparatie, afvalscheiding en recycling.