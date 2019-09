Frits Wester niet op tv tijdens Prinsjesdag

Politiek verslaggever Frits Wester zal dinsdag niet op televisie te zien zijn tijdens Prinsjesdag. Dat heeft RTL Nieuws laten weten. Als reden noemt RTL Nieuws de gesprekken die het momenteel met Wester voert.

RTL Nieuws is in gesprek met Wester over een incident dat vorig week plaatsvond. Hij leek tijdens een uitzending onder invloed te zijn, maar zelf zegt hij dat hij erg moe was. RTL Nieuws liet vorig week weten “nog aan het uitzoeken te zijn” wat er precies is gebeurd. Het programma stelde met klem verder niet op de zaak in te willen gaan omdat het een zaak tussen werkgever en werknemer betreft.