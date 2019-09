Kerstpakketten: dit moet je weten als ondernemer

Kerstmis lijkt nog even te duren, maar voor je het weet moeten de relatiegeschenken voor je klanten alweer de deur uit. Kerstleveranciers zijn al maanden bezig om hun assortiment samen te stellen. Als je een origineel kerstpakket wil samenstellen met een logo van je bedrijf of een mooi kerstpakket is het raadzaam om op tijd te starten. Maar hoe zit dat als ondernemer met de belasting?

Onder personeel blijft het ontvangen van een kerspakket populair. Onderzoek heeft aangetoond dat juist het niet geven van een kerstpakket of geschenk slecht is voor de moraal van je personeel. Meer dan de helft van het personeel vindt het zelfs erg tot heel erg als ze geen kerstpakket ontvangen. Een traditioneel kerstpakket met eten en drinken staat nog steeds bovenaan de favorietenlijst.

Simpele regels

Vorig jaar liet de Belastingdienst weten de regels aangaande het kerstpakket te vereenvoudigen. Dit was goed nieuws voor ondernemers, omdat er veel regels waren die lastig te interpreteren waren. Met als resultaat dat veel ondernemers helemaal afzagen van het kerstpakket. Gelukkig is er een veel simpelere methodiek ontwikkeld en wordt er alleen nog maar naar de werkkostenregeling gekeken.

Twee aspecten zijn hierbij belangrijk: de totale loonsom en de gebruikelijkheid. Werkgevers mogen nu maximaal 1,2 procent van de totale loonsom van de organisatie aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel schenken. Hier kan je dus gebruik van maken als je plannen hebt om dit jaar een kerstpakket te geven. Alles wat boven de 1,2 procent ligt betalen werkgevers liefst tachtig procent belasting.

Grootte bestedingsruimte

Let er wel op dat er rekening wordt gehouden met de gebruikelijkheidstoets. Die zegt dat de uitgave slechts 30 procent of minder af mag wijken van uitgaven in branche of bedrijf. Je kan dit checken bij je accountant of direct de Belastingdienst. Voor werkgevers geldt dus dat als de totale loonsom stijgt, er meer belastingvrij uitgegeven mag worden aan de kerstpakketten. Je moet als ondernemer dus weten hoe groot je bestedingsruimte is, ook iets dat je prima bij je eigen accountant kunt checken.

Themapakket of zelf samenstellen

Als je als werkgever duidelijk voor ogen hebt wat er mogelijk is, kan je op zoek naar een kerstpakket voor je werknemers. Deze zijn niet meer wat ze waren, maar worden tegenwoordig op maat samengesteld, passend bij de organisatie en waar deze voor staat. Je kan zelf je pakket samenstellen of kiezen voor een thema. Ook duurzame pakketten zijn steeds populairder. Themapakketten zijn er op het gebied van voeding, wonen, barbecue en grill, benodigdheden voor een vrouwenweekend of geheel in Italiaanse sferen.