‘Ministerie bewerkte onderzoeksrapport fiscus’

Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben passages geschrapt uit een tussenrapportage over de problemen met kinderopvangtoeslagen bij de Belastingdienst. Dat blijkt uit stukken die RTL Nieuws en Trouw hebben opgevraagd.

Er lopen momenteel verschillende onderzoeken naar het optreden van de Belastingdienst, die in 2014 de kinderopvangtoeslag van honderden ouders onterecht stopzette.

Onderzoekers schreven in de tussenrapportage geen volledig beeld te kunnen schetsen van de situatie bij de Belastingdienst. Mogelijk hadden werknemers bestanden bewerkt of beveiligd. Daarom wilden de onderzoekers kijken naar ‘autorisaties’ van werknemers, die toegang tot documenten regelen.

Uit een e-mail blijkt dat een ambtenaar een passage over de autorisaties uit de tussenrapportage heeft geschrapt. Maar volgens staatssecretaris Menno Snel is dat in overleg gedaan met de onderzoekers zelf.

In een brief aan de Kamer schrijft Snel dat het onderzoek naar de autorisaties niet meer relevant was. De prioriteit ging uit naar het opvragen van zoveel mogelijk documenten over de affaire. “Het onderzoek naar de autorisaties had in dat kader geen toegevoegde waarde”, aldus Snel. In overleg met de onderzoekers is dat aspect daarom “buiten beschouwing gelaten”.