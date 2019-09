Nederlanders om in de gaten te houden: Susanne Baars (30) van SocialGenomics MOONSHOT

Elke dag telt voor het redden van mensenlevens, aldus Susanne Baars, oprichtster van de technologische startup SocialGenomics MOONSHOT. Ze werkt aan een platform waarmee ze miljoenen levens wereldwijd kan redden. Ze wil zoveel mogelijk patiënten met een zeldzame ziekte of een zeldzame vorm van kanker helpen te connecten met elkaar op basis van een specifieke gen mutatie en gepassioneerde wetenschappers die op zoek zijn naar patienten met deze gen mutatie om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te versnellen.

Volgens Susanne kunnen we levens redden door het delen van informatie, kennis en het beter toegankelijk maken van behandelingen. “De technologie is de enabler hiervoor. Met één klik op de knop kunnen lotgenoten straks met elkaar in contact komen die dezelfde ziekte hebben en best practises delen. We kunnen ze op de hoogte brengen van de behandelingen die er zijn. In Nederland hebben we enorm veel geluk met de goede zorg die we hebben, maar het overgrote deel van de wereld heeft geen toegang tot goede zorg. Met dit platform kan je advies en kennis beschikbaar maken voor de allerarmsten. Ik wil een leidende rol gaan innemen met SocialGenomics in de transformatie van gelokaliseerde zorgsystemen naar ‘one global hyper connected world’.

Waarom doe je wat je doet?

“Ik ben opgegroeid in een medisch gezin en als klein meisje hoorde ik de verhalen van mijn vader. Die gingen meestal over ouders met doodzieke jonge kinderen of mensen met een ernstige ziekte. Hadden we het maar geweten, dan hadden we het kunnen voorkomen, hoorde ik dan.Als mensen eerder bewust zijn van genetische mutaties kan je ziektes voorkomen. Als we mensen met dezelfde gen mutatie connecten kunnen we wetenschappers gaan helpen sneller ziektes de wereld uit te helpen.”

“Wat mij als persoon heel erg triggert zijn alle problemen die we in de wereld hebben en dat er zoveel mensen lijden. Een vriendin van mij met een zeldzame vorm van kanker vecht voor haar leven. Elke dag ‘meer’ kan betekenen dat ik haar ga verliezen. Hoe kunnen we als bedrijven de problemen die er nu zijn oplossen? Er gaat een enorme kracht uit van mensen die vanuit dezelfde passie, motivatie en een dieper gevoel van rechtvaardigheid samenwerken om de wereld te verbeteren. Ik ga niet afwachten of alleen maar praten over. Ik wil mijn missie omzetten naar actie. We kunnen nu verantwoordelijkheid gaan nemen, wat mij onwijs veel energie en betekenis geeft.”

Hoe is het nu met je?

“Het is een spannende tijd. Vorige week is SocialGenomics door de Rabobank geselecteerd als top 3 meest duurzame jonge startups van Nederland. Over twee weken zal Herman Wijffels in persoon de Rabobank Duurzame Innovatie Prijs 2019 uitreiken tijdens Springtijd op Terschelling. Ik hoop dat dit deuren gaat openen. Verder zijn we bezig projecten op te zetten met een aantal Nederlandse patiëntgroepen en een biotech bedrijf om patiënten met specifieke zeldzame ziektes te verbinden aan onderzoek. Het gaat niet alleen om een stukje ontwikkeling van technologie waar we mee bezig zijn, ik geloof namelijk in de kracht van samenwerking. We zijn dus veel in gesprek met bedrijven.”

Waarom sta jij in de ochtend op?

“Om mijn bedrijf een stap vooruit te brengen. Dit heeft te maken met een grotere missie van mij: behandelingen voor alle mensen op aarde toegankelijk maken. Ik heb zelf ook te maken met mensen die ziek zijn, ook vrienden van mij. Die zijn voor mij een trigger en inspiratie om hiermee door te gaan. Ik word elke dag geconfronteerd met verhalen uit de praktijk. Waarom moet er een meisje aan de andere kant van de wereld overlijden, terwijl er hier misschien een jongetje is met dezelfde ziekte die haar kan helpen door het delen van kennis? Of dat een wetenschapper een baanbrekende cure kan vinden tegen een dodelijke ziekte en daarmee een epidemie kan voorkomen, maar hiervoor niet de juiste informatie heeft en geen contact met specifieke patiënten?”

Hoe zorg je goed voor jezelf als eigen ondernemer?

“Het is top sport wat ik doe. Ik moet dus goed voor mezelf zorgen. Ik ren bijna elke dag en ik ga nu ook voor de triatlon trainen. Ik maak onwijs lange dagen, maar ik richt me ook op mijn persoonlijke doelen. Ik ben gek op bergen en wil elk jaar een extreme expeditie in de bergen doen. Wat mij ook ondersteunt is me omringen met inspirerende mensen; mensen waar ik ervaringen mee kan delen en we van elkaar kunnen leren. Daarnaast betekenen familie en vrienden erg veel voor mij en vind ik het belangrijk voldoende quality time met hen door te brengen.”

Wat zou je graag meer willen doen/hebben en waarom?

“Ik wil heel graag de wereld rondreizen en andere plekken verkennen. Momenteel zit ik in Nederland en ik ga er weleens tussenuit, maar ik ben hier nodig om persoonlijke relaties op te bouwen. Ik zou wel meer willen reizen en meer tijd in de natuur willen doorbrengen. Daar kan je veel kracht uit halen en het is geestverruimend, ook als ondernemer.”

Welke wijze les heb je recent geleerd?

“Hoe belangrijk focus is. Als je veel samenwerkingen wilt aangaan en opzetten kan je veel tijd kwijt zijn met afspraken maken en praten, maar dan wordt er weinig gedaan. Door een haarscherpe focus te hebben en mijn agenda minder vol te plannen, kan ik me veel beter op de prioriteiten richten. Ik plan minder en dat werkt goed.”

Wat kunnen wij van jou leren?

“Passie, je hart volgen, en er tweehonderd procent voor gaan. Ik geloof heel erg dat je al je dromen kan realiseren en dat begint bij een wil. Als je erin gelooft, dan kan je het ook doen.”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Ik ben eerlijk, open en heb doorzettingsvermogen. Ik geef niet op. Door mijn enorme energie ben ik een inspiratie voor anderen. Ik zet mensen in hun kracht, motiveer ze en ik ben niet oordelend. Iedereen heeft zijn of haar eigen ervaring en achtergrond. Ik zie mensen voor wie ze zijn.”

Stel je mag een uur met iemand wandelen, wie zou dat zijn en waar zou je het over willen hebben met deze persoon?

“Richard Branson. Ik vind het onwijs intrigerend hoe hij in het leven staat en hoe hij van die mega projecten en succesvolle bedrijven heeft opgezet en dat keer op keer, gecombineerd met een druk sociaal level vol avontuur en extreme expedities. Ik zou met hem willen brainstormen over de missie van SocialGenomics en hem vragen te investeren in mijn bedrijf.”