Nederlandse deur blijft dicht voor jihadist

De bestuursrechter in Den Haag heeft maandag de intrekking van het Nederlanderschap van een veroordeelde Syriëganger in stand gelaten. Ook mag hij tien jaar lang Nederland niet meer in. De in Amsterdam geboren man had behalve de Nederlandse ook de Marokkaanse nationaliteit.

De man had bezwaar gemaakt tegen intrekking van zijn Nederlandse paspoort, omdat dit in strijd zou zijn met het discriminatieverbod, maar de rechter deelt die mening niet. Het inreisverbod van tien jaar is volgens de rechtbank gerechtvaardigd, omdat in de eerder gevoerde strafzaak is gebleken dat de kans groot is dat de man opnieuw terreurdaden zal plegen en niet of nauwelijks gebleken is dat hij afstand heeft genomen van zijn radicale denkbeelden.

De man reisde in juli 2013 naar Syrië en keerde in februari 2014 terug naar Nederland. In april 2014 is hij aangehouden en in december van dat jaar veroordeeld tot drie jaar cel. In hoger beroep werd hem vier jaar opgelegd, waarvan twee jaar voorwaardelijk.