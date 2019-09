OM: film fraudeonderzoek had anders gemoeten

Het Openbaar Ministerie vindt dat het, “achteraf gezien”, anders had moeten omspringen met een documentaire over het justitiële fraudeonderzoek naar sushiketen Sumo. Dat zei de officier van justitie maandag voor de rechtbank in Rotterdam. De strafzaak tegen Sumo is gaan wankelen, toen in juli bleek dat OM en betrokken opsporingsdiensten met een filmmaker in zee waren gegaan. De verdachten, hun advocaten en de rechtbank wisten van niets.

De rechtbank had op 25 juli vonnis willen wijzen in de zaak. Daags daarvoor werd bekend dat het zogeheten Fuji-onderzoek naar de vermeende belastingfraude van Sumo uitgebreid is gefilmd. De rechtbank deed vervolgens geen uitspraak en heropende met onverhuld ongenoegen het onderzoek.

De officier van justitie kreeg de opdracht voor de zitting van maandag stukken te produceren over de gemaakte afspraken met de filmmaker. De advocaten vinden dat wat op tafel is gekomen te mager. Het OM heeft in hun ogen het recht op vervolging verspeeld.