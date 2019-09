Onderscheiding voor Holleeder-rechter Wieland

De voorzitter van de rechtbank die Willem Holleeder in juli tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde, Frank Wieland, is benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. De burgemeester van Zaanstad speldde Wieland de bijbehorende versierselen op tijdens diens afscheid als rechter in de rechtbank van Amsterdam.

Wieland was 34 jaar rechter. Hij staat bekend als iemand die deskundig en rechtvaardig is en menselijk contact met de verdachten zoekt. “Hij veroordeelt niet maar beoordeelt”, wordt over de magistraat gezegd.

Holleeder is veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een reeks liquidaties. Hij heeft hoger beroep aangetekend tegen het vonnis van Wieland en zijn collega-rechters.