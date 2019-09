Publiek kan stemmen op type luchtvaartprotest

Greenpeace geeft mensen die zich zorgen maken over de invloed van vliegverkeer op het klimaat de kans om het type protest hiertegen te bepalen. Tot en met 6 oktober kunnen ze kiezen uit drie varianten van actie op de website noodlandingvoorhetklimaat.nl.

Een van de drie ideeën is Schiphol omtoveren tot festivalterrein, in een ander plan staan mensen thuis, bij de gate of in het vliegtuig tegelijk op. Een derde optie is dat er een camping wordt gecreëerd op vliegveld Lelystad. De drie actieplannen zijn uitgekozen uit honderden vondsten die de afgelopen maanden bedacht zijn door honderden mensen in het hele land.

Volgens Greenpeace is er in de maatschappij steeds meer weerstand tegen de uitzonderingspositie van de luchtvaart in tijden van klimaatcrisis. “Waar veel sectoren kijken naar het beperken van CO2-uitstoot, denkt de luchtvaart aan groei en het openen van meer vliegvelden”, aldus campagneleider Dewi Zloch. “Schiphol ondermijnt daarmee het klimaatbeleid en onze toekomst.”