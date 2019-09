Ultimatum islamitische hogeschool om rector

De Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR) moet binnen drie maanden afstand nemen van discriminerende uitspraken van haar rector. Anders wordt de hogeschool niet langer erkend, zegt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Rector Ahmet Akgündüz heeft met zijn woorden haat gezaaid, concludeert een commissie die zich in opdracht van de minister over de uitlatingen boog. Akgündüz verklaarde op de Turkse televisie onder meer dat vijanden van de Turkse staat volgens de Koran de doodstraf mogen krijgen. Hij doelde daarmee op aanhangers van geestelijke Fethullah Gülen, een van de belangrijkste mikpunten van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens Akgündüz zitten zij achter de mislukte staatsgreep in Turkije van 2016. “Jullie mogen met deze lui doen wat jullie willen”, zei de rector verder over de coupplegers.

De IUASR moet op de website en met een advertentie in een landelijke krant duidelijk maken dat zij niet achter de uitspraken staat. De Rotterdamse onderwijsinstelling is dat vooralsnog echter niet van plan. Zij heeft het ultimatum aan de rechter voorgelegd.

Aan de IUASR kunnen studenten een bachelor islamitische theologie en een master geestelijke verzorger volgen. Vorig jaar telde de hogeschool naar eigen zeggen ongeveer driehonderd studenten.

Van Engelshoven noemde de uitlatingen van Akgündüz vorig najaar “verschrikkelijk”. Ze vroeg daarop een oud-rechter, een discriminatiedeskundige en een onderwijsjurist om te beoordelen of die inderdaad niet in de haak waren. De rector hield tot dusver vol dat hij niet zijn eigen mening over de toestand in Turkije gaf, maar slechts de Koran uitlegde.