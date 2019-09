‘Wet aanpak mensenhandel schiet tekort’

Mensenhandel wordt in Nederland niet goed aangepakt omdat de wetgeving hierover veel te complex is. Dat concludeert Luuk Esser van de Universiteit Leiden in een promotieonderzoek.

“De politie, het Openbaar Ministerie en rechters worstelen met het ingewikkelde wetsartikel. In de praktijk is niet altijd duidelijk welke zaken wel en welke zaken niet kunnen worden opgepakt en ook wordt de wet op verschillende wijzen toegepast”, stelt de universitair docent strafrecht. Daardoor bestaat het risico volgens hem dat slachtoffers bescherming mislopen waarop zij wel recht hebben.

“Op basis van mijn studie ben ik ervan overtuigd geraakt dat snel ingrijpen door de wetgever vereist is”, aldus Esser. Jaarlijks worden in Nederland naar schatting duizenden mensen slachtoffer van mensenhandel. Veel van hen zijn minderjarig. “Mensen worden gedwongen tot werk dat ze niet willen doen, of dit nu in de seksindustrie is of daarbuiten”, zegt de docent.

Esser werkte voorheen als wetgevingsjurist bij de Directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Justitie en Veiligheid.