Zaak Haga Lyceum kan jaar vertraging oplopen

Het voornemen van het islamitische Cornelius Haga Lyceum om in beroep te gaan tegen de aanwijzing van minister Arie Slob (Onderwijs), kan het ingrijpen flink vertragen. “Het zou nog wel een jaar kunnen duren, maar ik hoop niet dat het zover komt”, zegt de bewindsman.

Hij besloot maandag de aanwijzing die hij in juli aankondigde daadwerkelijk door te zetten. Het schoolbestuur moet binnen vier weken weg. Werkt de Amsterdamse middelbare school hier niet aan mee, dan stopt de minister de financiering. Dat is een unieke stap. “Ik zie geen andere weg meer.”

De directeur-bestuurder van de school, Söner Atasoy, kondigde eerder aan dat hij niet van plan is op te stappen en in beroep zal gaan tegen de aanwijzing. Het huidige bestuur kan in afwachting daarvan blijven zitten. Slob hoopt niet dat het zover komt. Het is volgens hem belangrijk dat er rust komt op school, dat ze voldoet aan wet- en regelgeving. “Dat is ook in het belang van de kinderen.”

Atasoy heeft eerder gezegd desnoods met buitenlands geld de school te willen voortzetten. Dan gelden volgens Slob nog steeds de regels voor het onderwijs en kan de inspectie nog steeds langskomen. “Als men denkt dat men met een slimmigheidje van allerlei wet- en regelgeving af is, dat is niet waar.”

De onderwijsinspectie heeft “ernstige gebreken” bij de school vastgesteld. Het bestuur zou onder meer optrekken met mensen die volgens de inlichtingendienst AIVD in extremistische kringen verkeren. Verder is het burgerschapsonderwijs onvoldoende en maakt het bestuur zich schuldig aan zelfverrijking en financieel wanbeheer.