Autopsie Tob Cohen uitgesteld naar woensdag

De autopsie op het lichaam van de Nederlander Tob Cohen in Kenia is uitgesteld, omdat zijn weduwe erbij aanwezig moet zijn om de officiële identificatie te doen. Dat schrijven Keniaanse media. De weduwe, Sarah Wairimu, zit nog steeds vast op verdenking van de moord op Cohen. De 71-jarige Nederlander werd vorige week gevonden in een septische tank.

Volgens het AD wordt de oud-topman van Philips in Oost-Afrika op een joodse begraafplaats begraven. Dat zou hij in zijn testament hebben laten opnemen. Wanneer hij wordt begraven, is niet bekend.

De advocaat van Wairimu pleitte maandag in de rechtbank voor de vrijlating van zijn cliënt. “Mevrouw Wairimu moet worden vrijgelaten, zodat ze kan strijden voor de panden van Cohen, die wettelijk gezien nu voor de helft van haar zijn.”