Droge en frisse Prinsejsdag

Prinsjesdag verloopt dit jaar waarschijnlijk droog in Den Haag. Daarmee heeft Weeronline goed nieuws voor de vele mensen die vanaf dinsdagochtend vroeg al langs de route staan in afwachting van de Glazen Koets. Wel is het raadzaam om een jas of vest bij de hand te hebben, want tijdens de rijtoer is het maximaal 16 graden en laat de zon zich niet veel zien.

Bovendien waait er een matige, wat vlagerige, noordwestenwind. Dat kan problemen opleveren voor mensen die een hoed dragen. Vooral bij grote hoeden kan de wind vrij spel hebben.

Vorig jaar was het prachtig weer op Prinsjesdag met veel zon en 23 graden. Dit jaar breekt de zon slechts af en toe door het wolkendek. De kans dat in de westelijke Randstad een bui ontstaat is klein en het wordt maximaal 16 graden. Daarmee is de 206e Prinsjesdag iets kouder dan gemiddeld op de derde dinsdag van september. Normaal is het halverwege september in Den Haag en omstreken een graad of 18.

De laatste jaren is het vaak op Prinsjesdag droog. Niet alleen vorig jaar was dat het geval, ook in 2017 en 2016 was het op derde dinsdag van september droog. In 2015 was het echter behoorlijk onstuimig met flinke buien en windstoten.