Eerste Oranjefans verzamelen zich bij paleis

Bij Paleis Noordeinde hebben zich dinsdagochtend in alle vroegte zoals elk jaar de eerste fanatieke Oranjefans verzameld. Bij het paleis begint de route die koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan het begin van de middag afleggen met de Glazen Koets richting het Binnenhof. Ook zorgen de eerste aanwezigen dat ze een goede plek hebben met het oog op de traditionele balkonscène.

Een van de trouwe supporters is Oscar Meijer, die al rond 05.30 uur een stek had gevonden bij het paleis. Zó vroeg is eigenlijk niet nodig, erkent hij, maar hij had de rust niet om in bed te blijven liggen. “Dan sta ik hier en dan denk ik: oké, ik heb mijn plek. Ik ben er. Het heeft iets. Ik heb het licht zien worden en de voorbereidingen bij het paleis mogen zien.”

Ook Ilonka Perfors was al vroeg present samen met haar dochter Amira. “Vorig jaar waren we hier voor het eerste en dat vonden we zo bijzonder. Een beetje magisch, sprookjesachtig. Dus we wilden het nog een keer meemaken, daarom staan we hier zo vroeg.” Amira gaat dit jaar extra letten op de kleding van de koning en koningin. “En de koetsen vinden we ook mooi.”