‘Extraatje voor middeninkomens is wassen neus’

De aandacht voor middeninkomens tijdens Prinsjesdag is positief, maar het extraatje dat wordt beloofd is een wassen neus zolang Nederland “verslaafd blijft aan flexwerk”. Dat zegt vakbond CNV in een reactie.

Een kwart van alle werkenden, twee miljoen mensen, heeft een onzeker contract. “Zij zijn niet geholpen met wat extra koopkrachtpraatjes maar hebben zekerheid nodig”, zegt CNV-voorzitter Arend van Wijngaarden.

CNV wil dat het kabinet harder optreedt tegen schijnzelfstandigheid. Daarnaast moet worden geïnvesteerd in de publieke sector, met name in het onderwijs en de zorg. “Wij pleiten voor een opleidingsbudget van 1000 euro voor iedere Nederlander.”