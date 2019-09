De troonrede ging vooral over de klimaatdoelstellingen

Na een korte rijtoer door het centrum van Den Haag zijn koning Willem-Alexander en koningin Máxima, gekleed in bordeaux rood, dinsdagmiddag in de Glazen Koets aangekomen op het Binnenhof. Een commissie van in- en uitgeleide met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving het koningspaar bij de ingang van de Ridderzaal.

Prinses Beatrix wachtte de Glazen Koets op bij het Kabinet van de Koning, aan de Korte Vijverberg. Van achter het raam zwaaide ze naar haar zoon en schoondochter. Naast haar zat de 96-jarige Engelandvaarder Rudi Hemmes.

Op en achter de tribunes op het Lange Voorhout en het Plein en achter de dranghekken langs de route stonden duizenden toeschouwers.

In de Ridderzaal las de koning de troonrede voor. Daarmee begon het parlementaire jaar. De koning las de troonrede voor de zevende keer.

Meeste tekst ging over het klimaat en de harde lijn van de klimaatdoelstellingen. Daarnaast dat Nederland een veilig en vrij land is maar dat we dat niet vanzelfsprekend moeten nemen. Al bij al gaf de troonrede een positief geluid en het gaat goed met Nederland.