Huispiet niet langer bij tv-intocht Sint

Omdat Sinterklaas voortaan alleen nog door roetveegpieten wordt vergezeld bij de landelijke intocht, zit de Huispiet ook niet langer in het Sinterklaasjournaal van de NTR. “Ik ben er niet meer bij, mijn rol is eruit”, zegt acteur Maarten Wansink. “Ik was de laatste zwarte piet.” De Huispiet was sinds 2001 te zien in het Sinterklaasjournaal en bij de intocht op televisie.

De beslissing afscheid te nemen van Huispiet, die de sleutels van het grote Pietenhuis beheert, is “een tijdje geleden” al genomen. Wie de knoop doorhakte, doet er volgens Wansink niet toe. Wel zegt hij het jammer te vinden dat hij de rol niet meer vertolkt.

De NTR is sinds 2014 bezig het aantal volledig zwart geschminkte pieten af te bouwen. Vorig jaar, in Zaandijk en de Zaanse Schans, had Sinterklaas nog gezelschap van een paar volledig zwart geschminkte pieten, onder wie de Huispiet.