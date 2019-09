Kabinet: extra steun gezinnen met kinderen

Gezinnen met kinderen krijgen volgend jaar een extra steun in de rug. Voor het kindgebonden budget wordt jaarlijks bijna 500 miljoen euro meer uitgetrokken. Zo’n 320.000 gezinnen krijgen er gemiddeld bijna 1000 euro per jaar bij.

Eerder was al bekend geworden dat bijna 300.000 meer gezinnen recht krijgen op het kindgebonden budget, een bijdrage voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Gemiddeld gaat het om zo’n 600 euro per jaar, melden de verantwoordelijke bewindslieden Wouter Koolmees en Tamara van Ark. De inkomensgrens wordt hoger.

Ook wordt de hoogte van het kindgebonden budget toch aangepast aan de gestegen prijzen. Aanvankelijk had het kabinet geen zin in die indexatie volgend jaar. Daarmee wilde de regering geld besparen dat nodig is om een fout rond het kindgebonden budget bij de Belastingdienst te herstellen. Maar door volgend jaar niet te indexeren, zouden minima en alleenstaande ouders extra worden gedupeerd.