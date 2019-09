Kick Out: overwinning en historische dag

“Een historische dag voor het land en een grote overwinning voor alle mensen die snakken naar een sinterklaasfeest dat alle kinderen blij maakt”, aldus Jerry Afriyie, voorman van actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Dinsdag maakte de NTR bekend dat Sinterklaas tijdens de landelijke intocht alleen nog wordt begeleid door roetveegpieten. Zwarte pieten zijn taboe. Afriyie zegt “wel even bij te moeten komen van dit nieuws”.

“Het is ook een overwinning voor iedereen die deze traditie niet verloren wil zien gaan, maar juist wil zien voortbestaan. Ik denk dat we vandaag een grote stap in die richting hebben gemaakt.” Vorig jaar demonstreerde de actiegroep bij veertien intochten, verspreid over het land.

De NTR zendt zowel de landelijke intocht als het Sinterklaasjournaal uit. “Blijkbaar is de NTR er ook achtergekomen dat het beter kan zonder zwarte pieten. Afriyie maakt wel een kanttekening: “De landelijke intocht -dit jaar in Apeldoorn- is maar één van de intochten. Bij andere intochten die nog steeds gepaard gaan met zwarte pieten zal mijn actiegroep blijven proberen onze stem te laten horen.”