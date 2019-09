Onzekerheid neemt toe in de wereld

Buitenlandse Zaken heeft te maken met een grotere onzekerheid en onvoorspelbaarheid in de wereld. Zaken als de brexit, onrust in de Golfregio, het groeiende zelfvertrouwen van China en de assertieve houding van Iran en Rusland zorgen ervoor dat er volgens minister Stef Blok een “stevig buitenlandbeleid” moet zijn.

De Europese Unie blijft cruciaal voor de Nederlandse stabiliteit en welvaart. Het komende jaar zullen de Britse uittreding uit de EU en onderhandelingen over een nieuwe meerjaarse begroting een belangrijke plek innemen. De EU vergt “onderhoud en betrokkenheid van sterke lidstaten”, aldus Blok.

De focus van het buitenlandse beleid blijft gericht op de ring van instabiele landen rond Europa. Verder gaat er extra geld naar het mensenrechtenfonds (9,6 miljoen) en de versterking van rechtstaat en vredesprocessen (10 miljoen) in het buitenland.

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft te maken met “opkomend protectionisme”. De handelsspanningen tussen de VS en China zetten het handelssysteem in de wereld onder druk. Ze blijft extra investeren in onderwijs in ontwikkelingslanden (60 miljoen) en het klimaatfonds waar volgend jaar 10 miljoen wordt bijgestort.