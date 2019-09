Rutte: meer loonstijging bij grote bedrijven

Grote bedrijven zouden de lonen met 4 of 5 procent moeten laten stijgen. Dat vindt premier Mark Rutte. Omdat dat uitblijft, vindt hij het goed verdedigbaar dat de geplande verlaging van de winstbelasting een jaar is uitgesteld.

Op een congres van de VVD voor de zomer riep Rutte grote bedrijven op hun stijgende winsten met hun werknemers te delen. Deden ze dat niet, dan zou de regering ingrijpen. Nu zo’n stijging uitblijft kan Rutte “heel goed verkroppen dat we de verlaging van de vennootschapsbelasting een jaar later doen”.

Het kabinet wil komend jaar lasten voor burgers verlagen, en investeren in onder meer infrastructuur, onderwijs en de woningmarkt. Maar Rutte wil geen al te grote beloftes doen. “Ik heb ooit de fout gemaakt om 1000 euro te beloven”, memoreerde de premier. Maar hij verwacht wel dat de meeste mensen gaan merken dat het beter gaat. “De doorrekening van het Centraal Planbureau laat het zien. Maar het is geen belofte, ik heb niet alle factoren in de hand.”