Boeing wilde opstijgen vanaf taxibaan Schiphol

Een Boeing 737 heeft begin deze maand geprobeerd op te stijgen vanaf een taxibaan op Schiphol. De luchtverkeersleiding had net op tijd in de gaten dat het toestel vanaf de verkeerde baan wilde vertrekken en sommeerde de piloten direct te stoppen, waarop de start werd afgebroken. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld.

Het vliegtuig taxiede op vrijdag 6 september in noordelijke richting langs de Zwanenburgbaan, waar het moest opstijgen. Maar de piloten namen een bocht te vroeg en reden een tweede taxibaan op die parallel aan de startbaan ligt. Toen de piloten na ingrijpen door de luchtverkeersleiding de start hadden afgebroken is het toestel teruggetaxied en “zonder verdere bijzonderheden” van de juiste baan opgestegen, aldus de Onderzoeksraad.

Volgens NH Nieuws, dat beschikt over opnames van de luchtverkeersleiding, gaat het om een Boeing 737-800 van Transavia met bestemming Chania in Griekenland. “Transavia 1041, stop onmiddellijk, stop onmiddellijk, blijf staan!”, is volgens de regionale omroep op een opname te horen. Toen de piloten lieten weten dat ze gestopt zijn, luidde het antwoord van de luchtverkeersleiding: “Ja, u rolt van de taxibaan!”