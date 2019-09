Celinde Schoenmaker gaat in VS in opera spelen

De Nederlandse musicalster Celinde Schoenmaker gaat optreden in Los Angeles. De 30-jarige actrice is gecast voor The Light in the Piazza, een productie van de LA Opera. Zij deelt onder meer het podium met Renée Fleming, een van de grootste operasterren ter wereld. Dat meldt de website Broadwayworld.

Het stuk gaat over twee Amerikaanse toeristen die op vakantie gaan naar Italië en verliefd worden op een dromerige Italiaanse jongen. The Light in the Piazza is vanaf half oktober twee weken te zien in Los Angeles. In december gaat de productie ook naar Chicago.

Schoenmaker woont en werkt al zes jaar in Londen, waar zij onder meer in grote producties als The Phantom of the Opera, Les Misérables en Love Story speelde. Ook was zij eerder dit jaar te zien in een belangrijke bijrol in de succesvolle Elton John-biopic Rocket Man.