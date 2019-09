CU-voorman Segers pleit voor matiging

Iedereen in Nederland zal moeten inschikken, om het leven leefbaar te houden. Daarvoor pleitte Gert-Jan Segers van de ChristenUnie woensdagavond tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen.

Segers refereerde aan de uitspraak van de Raad van State (RvS) van voor de zomer, over de stikstofuitstoot in Nederland. De regels die Nederland hanteert voor de compensatie van die uitstoot deugen niet, oordeelde de raad. En daarmee heeft het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet Nederland “hardhandig op een kruispunt gezet”, aldus Segers.

Het kabinet zit met de uitspraak in de maag. Talloze bouwprojecten kunnen voorlopig niet doorgaan, en ook de opening van vliegveld Lelystad volgend jaar is onzeker geworden. Volgens Segers is het tijd te “erkennen dat onze manier van leven onszelf en de schepping uitput. We willen alles. We willen het nu.” Het is volgens Segers zaak “niet te zoeken naar het betere of het beste, maar gewoon het goede leven.”

Wat Segers betreft moet er in het stikstofdossier vooral niet met de beschuldigende vinger naar de Raad van State worden gewezen. “De weg vooruit is niet om te zoeken naar nieuwe juridische trucs”, voegde hij eraan toe, een verwijzing naar een uitspraak van minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen. Die zinspeelde in een debat over Lelystad erop dat er wellicht een ‘list’ kon worden verzonnen.