D66 wil alle opties voor AEB openhouden

D66 in Amsterdam wil dat alle oplossingsrichtingen voor het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) openblijven. Het college liet eerder weten dat het het liefst kiest voor overname door het publieke nutsbedrijf HVC, wat vorige week leidde tot het opstappen van D66-wethouder Udo Kock. Die zag meer in privatisering door afval- en sloopbedrijf Beelen.

D66-fractieleider Reinier van Dantzig vroeg donderdagavond via een motie dat het college beide opties uitwerkt, zodat de gemeenteraad er later over kan stemmen. Hij erkent dat beide oplossingsrichtingen risico’s met zich meedragen, zowel juridisch als financieel, maar wil dat het college uitzoekt hoe die kunnen worden overwonnen. De motie kan rekenen op een meerderheid.

Tijdens de raadsvergadering waren alle ogen gericht op D66. De partij wilde kort na het opstappen van de eigen wethouder nog geen stelling nemen over de toekomst van AEB.