Den Helder in gelijk gesteld in zaak-Scholte

De rechtbank in Alkmaar heeft de gemeente Den Helder in het gelijk gesteld in een langlopend conflict met kunstenaar Rob Scholte. De ruzie ging over een voormalig postkantoor waar Scholte zijn museum en zijn atelier exploiteerde. Volgens de rechter heeft de gemeente correct gehandeld en de overeenkomsten met Scholte over gebruik van het pand terecht opgezegd.

Scholte moet nu de ontruimings- en opslagkosten van 361.000 euro betalen. Bovendien staat er nog een bedrag open van bijna 25.000 euro aan gas-, water- en lichtkosten voor het pand.

Het voormalige postkantoor werd vorig jaar ontruimd na een voorlopige uitspraak van het hof in Amsterdam, omdat Scholte weigerde te vertrekken. Volgens de gemeente Den Helder had Scholte een gebruiksovereenkomst en was hij dus geen huurder. De zaak kwam bij de rechter te liggen, die de gemeente woensdag in het gelijk stelde.

Scholtes advocaat Benno Friedberg noemde het vonnis “opmerkelijk”. Hij zei dat de rechter alles wat is gebeurd in de lange relatie tussen zijn cliënt en de gemeente Den Helder ten nadele van Scholte heeft uitgelegd.

Friedberg wilde nog niet vooruitlopen op een hoger beroep van Scholte in de zaak. Hij gaat daarover eerst met zijn cliënt overleggen.