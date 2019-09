Google Assistent nu ook met mannelijke stem

Nederlanders kunnen voortaan zelf bepalen of hun Google Assistent een vrouwelijke of mannelijke stem heeft. Voorheen had de Nederlandse Google Assistent alleen een vrouwelijke stem, maar Google heeft nu een nieuwe mannelijke stem toegevoegd.

De Google Assistent is een spraakgestuurd hulpprogramma. Gebruikers kunnen aan Assistent vragen iets op internet te zoeken, muziek af te spelen of te kijken naar files op de weg.

Als gebruikers van virtuele assistenten mogen kiezen, dan is onder mannen vooral een vrouwelijke stem populair, stelt Google na onderzoek onder 2431 volwassen Nederlanders. Van de mannen zou 52 procent kiezen voor een vrouwelijke stem, tegenover 31 procent van de vrouwen. Een kleine vier op de tien mannen en ruim de helft van de vrouwen heeft overigens geen voorkeur.