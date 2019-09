Kaarten voor expo nazi-design vliegen weg

De kaartjes voor de tentoonstelling Design van het Derde Rijk in het Design Museum in Den Bosch, die anderhalve week geleden opende, zijn in trek. Woensdag is al het 10.000e kaartje besteld en sinds de opening op zondag 8 september is de expositie continu uitverkocht geweest.

Voor de komende paar weekeinden zijn de kaartjes ook al weg. Volgens een woordvoerster komen komen er opvallend veel jongeren en mannen. “Jonge mannen zijn het moeilijkste naar een museum te krijgen van alle publieksgroepen, maar die zien we nu juist heel veel.” Het museum beziet de mogelijkheden de openingstijden te verruimen.

Te zien zijn onder meer affiches, foto’s, uniformen, meubels, documenten, een auto, allemaal uit het nazitijdperk, en beelden van Hitlers favoriete beeldhouwer Arno Breker. Ook worden tal van films getoond, onder meer van hoe de nazi’s zich Berlijn en M√ľnchen in de toekomst voorstelden.

Op de expo was vooraf kritiek van mensen die vinden dat dit onderwerp niet op deze wijze in een museum hoort. Het museum staat echter op het standpunt dat getoond moet worden hoe ook de manier van ontwerpen gebruikt kan worden door de voorstanders van een misdadige ideologie.

De expositie duurt tot medio januari.