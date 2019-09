Kabinet wil iets doen voor starters die eigen woning willen kopen

De hoge huizenprijzen in Nederland maken het voor veel starters steeds lastiger om een eigen woning te kopen. Het kabinet zou daar iets aan willen doen, mogelijk door starters op de woningmarkt vrij te stellen van de overdrachtsbelasting. Dit blijkt uit de plannen van het kabinet die tijdens Prinsjesdag gepresenteerd zijn.

De overdrachtsbelasting bedraagt momenteel twee procent van de koopsom. Bij een gemiddelde woningprijs van iets meer dan 300.000 euro gaat dat dus om ruim 6.000 euro. De overdrachtsbelastingtarief voor beleggers in huizen en appartementen zou juist omhoog gaan.

Dit jaar stijging sterker dan ooit

Voor het vierde jaar op rij zijn de huizenprijzen in Nederland gestegen. Dit jaar was de stijging sterker dan de afgelopen jaren. Op 1 januari 2019 was de gemiddelde WOZ-waarde 248 duizend euro per woning, 7,8 procent meer dan in 2018. De WOZ-waarden zijn nog nooit zo hoog geweest en het ziet er ook niet naar uit dat deze stijging voorbij is. Door de krapte op de woningmarkt stijgen de WOZ-waarden naar verwachting door.

De WOZ-waarde is de waarde van een woning die elke jaar op 1 januari in opdracht van de gemeente wordt getaxeerd. De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van belastingen te bepalen, zoals het woningforfait of de ozb. De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging.

Waarde eigen woning berekenen

Naast de WOZ-waarde is de woningwaarde zowel voor woningkopers als verkopers van cruciaal belang. Kadasterdata biedt online toegang om de waarde van je woning te berekenen op basis van gegevens over de woning, omgeving en de markt. Deze zijn zowel voor consumenten als zakelijke partijen beschikbaar. Dit heb je bijvoorbeeld als huisverkoper nodig om de verkoopwaarde van je huis te bepalen en om een goed openingsbod te doen.

Waar zijn de huizenprijzen het hardst gestegen? Als we kijken naar Oost-Nederland, dan zijn daar de huizenprijzen het hardst gestegen in Lelystad, met 11,2 procent. Toch zijn de huizen daar nog altijd relatief goedkoop, want een gemiddelde woning kost 188.000 euro. Ook in Apeldoorn stegen de huizenprijzen het afgelopen jaar heel sterk: met 9 procent. Een gemiddelde woning in Apeldoorn kost nu 243.000 euro.

De hoogste huizenprijzen in Oost-Nederland zijn in Putten, waar een gemiddelde woning een WOZ-waarde heeft van 330.000 euro. Ook de Veluwe is een regio met hoge huizenprijzen. Nijkerk is de op één na duurste gemeente, met een gemiddelde WOZ-waarde van 307.000 per huis. Lochem volgt op plek drie in Oost-Nederland; een gemiddelde woning heeft in Lochem een WOZ-waarde van 303.000 euro en steeg het afgelopen jaar 7,1 procent in waarde.

Huizenprijzen in grote steden

Als we kijken naar de grote steden dan steeg in Rotterdam de gemiddelde woningwaarde met bijna 16 procent het hardst. In Amsterdam steeg de gemiddelde WOZ-waarde met ruim 11 procent tot 378 duizend euro per woning. Sinds 2014 is de gemiddelde woningwaarde in Amsterdam met 64 procent toegenomen. In Bloemendaal hebben woningen met 695 duizend euro gemiddeld de hoogste WOZ-waarde, in Delfzijl geldt de laagste prijs met gemiddeld 127 duizend euro.