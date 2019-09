Kamer: tekst en uitleg minister na liquidatie

Alle partijen in de Tweede Kamer willen tekst en uitleg van justitieminister Ferd Grapperhaus over de spraakmakende liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die een kroongetuige bijstond. Chris van Dam van regeringspartij CDA benadrukte dat toen hij woensdag een debat aanvroeg.

Het is nog onduidelijk wanneer Grapperhaus daarvoor naar de Kamer komt. Van Dam sprak over een moment dat er meer bekend is. Dat mag geen maanden duren. De Kamer heeft onder meer vragen over de veiligheid van mensen die kroongetuige zijn en speciale bescherming genieten.