Motie van afkeuring voor wethouder om AEB

In de Amsterdamse gemeenteraad werd woensdag een motie van wantrouwen ingediend tegen wethouder Marieke van Doorninck (duurzaamheid). De oppositie vond dat zij de raad onvolledig had geïnformeerd over de status van het plan van afvalverwerker Beelen om het noodlijdende Afval Energie Bedrijf (AEB) over te nemen.

Tijdens een commissievergadering afgelopen donderdag zei Van Doorninck dat ze geen inzage had in dit plan, dat er geen plan was en dat ze niet wist wie de private partij was. Woensdag zei ze echter in de raadsvergadering dat ze wel weet had van het plan, maar dat het meer een intentieverklaring dan een echt plan was. De oppositie noemde haar optreden van zowel donderdag als woensdag warrig en ondermaats.

De motie van afkeuring tegen de wethouder werd alleen gesteund door de oppositie (19 van de 45 zetels) en werd dus verworpen.