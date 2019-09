De politie Amsterdam heeft verschillende tips gekregen over de moord op advocaat Derk Wiersum. Dat meldt een woordvoerster. “We doen breed onderzoek in de buurt, we spreken getuigen, doen sporenonderzoek en bekijken camerabeelden. Daarin worden ook de tips meegenomen die zijn binnengekomen bij de meldkamer.” Over de inhoud van de tips en hoeveel het er zijn kon ze niets zeggen.

