Vier verdachten aanslag Telegraaf nog vast

Vier verdachten van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf, eind juni vorig jaar, blijven nog minimaal tot december vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam woensdag besloten, zegt een van de advocaten in de zaak desgevraagd. Twee andere verdachten komen wel op vrije voeten.

De mannen werden in april dit jaar aangehouden, toen hun vermeende betrokkenheid naar voren kwam in een groot onderzoek naar een criminele organisatie die snelle auto’s stal en die aan andere criminelen leverde. De bende wordt volgens het Openbaar Ministerie geleid door Bilal el H. (26) en Nabil D. (28). In totaal zijn in de zaak tien verdachten. Vier waren sinds juli al op vrije voeten.

De aanslag op het gebouw van De Telegraaf was in de nacht van 26 juni vorig jaar. Daarbij werd met een op 22 juni in Amsterdam gestolen kleine bestelauto de pui van het gebouw geramd. Door de stevige constructie van de gevel bleef de auto steken. Daarna stak de bestuurder de auto waarin jerrycans met benzine lagen in brand. Bij de aanslag raakte niemand gewond. Wel was sprake van forse schade.

Het OM zei eerder al sterke aanwijzingen te hebben dat El H. en D. ook (vlucht)auto’s regelden die werden gebruikt bij de liquidatie van een vader en zoon in Zoetermeer in april 2017 en bij de ‘vergismoord’ in januari 2018 op de onschuldige 18-jarige Mohammed Bouchikhi. Hij werd in een buurthuis in Amsterdam doodgeschoten. In de zoektocht naar bewijs in deze zaken wordt onder meer nog onderzoek gedaan naar twee versleutelde PGP-telefoons.

De zaak gaat 11 december verder. Vanaf 9 maart volgend jaar zijn tien dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling.