‘Aandacht veiligheid medewerkers reclassering’

Reclassering Nederland gaat de komende tijd “extra aandacht” besteden aan de veiligheid van haar medewerkers. Directe aanleiding daarvoor is de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum.

“Er is een nieuwe grens overschreden”, meldt Reclassering Nederland donderdag in een verklaring, “en deze verharding raakt ons in de kern van ons werk: toezicht houden en werken met verdachten en veroordeelden om herhaling te voorkomen. Daarbij letten we nu nog nadrukkelijker dan tevoren op de veiligheid van onze mensen.”

Reclassering Nederland is geschokt door de moord op de raadsman. “Dat een advocaat die de rechtsstaat dient op weg naar zijn werk van het leven wordt beroofd, gaat je voorstellingsvermogen te boven maar was woensdag ineens realiteit” zegt algemeen directeur Johan Bac. “Het raakt ons als samenleving en het raakt iedereen die dagelijks naar zijn werk gaat om Nederland veiliger te maken. Dus ook onze reclasseringswerkers.”