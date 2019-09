Actrice Lisa Smit wint Amerikaanse filmprijs

De Nederlandse actrice Lisa Smit heeft voor haar rol in de korte horrofilm Lili een Amerikaanse prijs gewonnen. Op het FilmQuest Festival in de Amerikaanse staat Utah won ze de prijs voor beste actrice, zo maakte haar agentschap donderdag bekend.

Het FilmQuest Festival is het grootste onafhankelijke genre-festival in Utah, dat gespecialiseerd is in horror, sci-fi en fantasy films. De zesde editie vond plaats van 6 tot en met 14 september in Provo in Utah.

Lisa Smit is bekend uit films als Baantjer Het Begin en TBS en series als Dokter Deen en Project Orpheus. Zij ontving onlangs een Gouden Kalf-nominatie in de categorie Beste Vrouwelijke Bijrol voor haar rol in Baantjer. Ook speelt ze een van de hoofdrollen in de eerste Nederlandse Netflix Original Series Ares, die wereldwijd zal worden uitgebracht.