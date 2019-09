Aedes: oplossen wooncrisis kost tien keer meer

Voor het oplossen van de wooncrisis is tien keer zoveel geld nodig. Dat betekent één miljard euro per jaar in plaats van de voorgestelde één miljard euro tot 2030 in de miljoenennota. Met deze boodschap kwam voorzitter Marnix Norder van de vereniging voor woningcorporaties Aedes op NPO Radio 1.

Het bedrag van honderd miljoen euro is een “pleister op gapende wonden” die volgens Aedes zijn achtergelaten bij woningcorporaties. “Als je het echt serieus wil aanpakken, dan moet je de belastingdruk per jaar naar beneden halen. Als we elk jaar een miljard minder belasting betalen dan nu, dan gaat het lukken om de wooncrisis aan te pakken”, aldus Norder.

Eerder sprak Aedes zich positief uit over de prioriteit die de woningmarktproblematiek krijgt in de kabinetsplannen, maar gaf de organisatie al aan dat er meer nodig is.

Makelaarsvereniging NVM staat eveneens positief tegenover de prioriteit die de woningmarkt krijgt in de initiatieven van de overheid. “Ik ben blij dat Ollongren de situatie op de woningmarkt niet langer op z’n beloop laat. De ideeën waren er al, nu komt daar ook geld bij”, aldus Onno Hoes, de nieuwe voorzitter van de NVM.