Asscher prolongeert titel ‘beste debater’

Voor het tweede jaar op rij is PvdA-leider Lodewijk Asscher uitgeroepen tot beste debater van de Algemene Politieke Beschouwingen. Hij won daarmee de debatprijs van het Nederlands Debat Instituut.

“Uit het hoofd hield Lodewijk Asscher een herkenbaar en meeslepend verhaal dat goed te volgen was. Tijdens zijn interrupties was hij slim in het kiezen van zijn woorden en handig op zoek naar samenwerking”, zei juryvoorzitter en directeur van debatinstituut, Roderik van Grieken. Asscher kreeg de prijs uitgereikt tijdens het NPO Radio 1-programma Dit is de Dag.

Over de hele linie was de jury dit jaar enthousiast over de toon van het debat. “Er werd goed en serieus naar elkaar geluisterd en gekeken naar waar er samengewerkt kon worden. Het debat was soms stevig maar zonder de onaangenaam harde toon van vorige jaren.” Van de nieuwkomers viel vooral D66-voorman Rob Jetten op: “ontspannen, met goede vragen en veel kennis van zaken speelde hij een belangrijke rol in het debat”.