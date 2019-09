Grives op 10 oktober voor de rechter

Actrice Imanuelle Grives moet op 10 oktober weer voor de rechter komen in Antwerpen. Ze wordt beschuldigd van drugshandel. Grives werd op 21 juli opgepakt op dancefestival Tomorrowland in het Belgische Boom. Volgens het Openbaar Ministerie had ze xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine bij zich. Op haar logeeradres vond de politie nog meer drugs.

Grives is sinds afgelopen vrijdag thuis. Ze betaalde een borgsom van 5000 euro en mag haar proces in vrijheid afwachten. Grives heeft verklaard dat ze drugs verkocht als voorbereiding op een nieuwe rol, maar daar heeft het OM geen boodschap aan.