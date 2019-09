Kans op Emmy voor Nederlandse documentaires

Twee Nederlandse producties maken in november kans op een Emmy. De documentaires Dance or Die en Bellingcat, Truth in a Post-Truth World zijn genomineerd voor de International Emmy Awards, is donderdag bekendgemaakt.

De prijzen gaan naar elf televisieproducties die buiten Amerika zijn gemaakt. Dance or Die, van regisseur Roozbeh Kaboly, is genomineerd in de categorie Arts Programming. Bellingcat, Truth in a Post-Truth World van Hans Pool maakt kans op de award voor beste documentaire.

Dance or Die gaat over de Syrische danser Ahmad Joudeh die door het Nationale Ballet naar Amsterdam werd gehaald. In Bellingcat, Truth in a Post-Truth World volgt Pool een internationaal team van burgerjournalisten dat hun kennis van sociale media, reconstructietechnieken en audioanalyses inzet om diepgravend onderzoek te doen.

Vorig jaar werden ook twee Nederlandse producties genomineerd. De docu Etgar Keret – Een waargebeurd verhaal van de NTR verzilverde toen een nominatie in de categorie Arts Programming.

De uitreiking van de 47e International Emmy Awards is op 25 november in New York.