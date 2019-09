Man draait door en bedreigt mensen met hamer

Een bewoner van de Beatrixstraat in Zonnemaire (Zeeland) is woensdagavond volledig door het lint gegaan. Hij bedreigde medebewoners in de straat met een hamer en bracht vernielingen aan.

Bij een woning vernielde hij een ruit en een spiegel. Toen agenten arriveerden, bedreigde hij hen ook met de hamer. Zij konden de man onder controle krijgen met pepperspray. Hij is aangehouden en in de cel gezet.

Bij zijn aanhouding liet de man weten harddrugs in zijn woning te hebben. Na onderzoek in het huis vond de politie ongeveer 75 gram speed. De harddrugs zijn in beslag genomen.