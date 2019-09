Nieuwe informatie in proces Hooge Zwaluwe

In het proces over de dubbele moord op No Surrender-captain Brian Dalfour en zijn kompaan Muljaim Nadzak in het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe is nieuwe informatie opgedoken. Dat liet de officier van justitie donderdag weten bij de rechtbank in Breda.

Omdat het om gevoelige informatie gaat die hij pas dinsdag ontving, vroeg hij de rechtbank om de informatie achter gesloten deuren te bespreken. De rechtbank stond dat toe.

Eigenlijk was het de bedoeling dat de officier donderdag meteen aan zijn requisitoir zou beginnen, met aansluitend de strafeisen. Dat wordt door het nieuwe materiaal later. Mogelijk zelfs niet meer donderdag.

Het dodelijke geweld in oktober 2015 is volgens het Openbaar Ministerie (OM) het gevolg van een zogeheten ripdeal. Uit door de politie ontcijferd, geheim telefoonverkeer is volgens het OM gebleken dat de twee omgekomen mannen uit waren op het geld van vijf Belgische verdachten en hen wilden beroven. Dat liep zodanig uit de hand dat de Belgen de twee zouden hebben doodgeschoten.