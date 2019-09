NU.nl lanceert kindernieuwssite NUjunior.nl

NU.nl heeft donderdag NUjunior.nl gelanceerd. De nieuwswebsite is gericht op basisschoolleerlingen, in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar.

NUjunior brengt, net zoals NU.nl, zowel zwaar als licht nieuws. Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman: “De berichten op NU.nl zijn natuurlijk niet op scholieren afgestemd, zowel qua taal- als beeldgebruik. We zetten met NUjunior iets neer dat ├ęcht voor hen is. Want hoewel kinderen meer dan ooit in aanraking komen met het nieuws, zijn er weinig plekken waar het ook speciaal voor hen gemaakt wordt.”

NU, onderdeel van het Finse Sanoma, heeft ook checkNU opgezet, een apart kanaal op Instagram dat “het nieuws relevant, toegankelijk en begrijpelijk gaat maken voor jongeren op de middelbare school.” CheckNU vertaalt het nieuws van NU.nl op Instagram. Volgers van het kanaal hebben invloed op de berichtgeving; zo worden jonge reporters gevraagd een actieve bijdrage te leveren met eigen video’s.