Ontuchtzaak tegen hoofdofficier uitgesteld

De strafzaak tegen een voormalig plaatsvervangend hoofdofficier wegens ontucht met een minderjarige jongen wordt uitgesteld. De advocaat van deze Vincent L. heeft een bezwaarschrift ingediend, waardoor de geplande regiezitting op 4 oktober niet kan doorgaan. Afhankelijk van de beslissing van de rechtbank over het bezwaar moet een nieuwe datum worden gepland.

De zaak kwam in januari 2017 aan het licht nadat de ouders van de jongen verontruste berichten op zijn smartphone hadden aangetroffen en naar de politie waren gestapt. Het Openbaar Ministerie verdenkt in totaal elf mannen van ontucht tegen betaling. De zaak tegen een 61-jarige verdachte is eerder geseponeerd.

De verdachte werkte bij het functioneel parket, dat zich bezighoudt met fraude en milieucriminaliteit.